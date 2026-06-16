Ajmer News : शहनाइयों के बीच पिता का निधन, मां, फिर बहन की मौत से सदमे में परिवार

इसी बीच, जगमाल की बहन संतोष कंवर, जो पिछले तीन साल से अपनी तीन वर्षीय बेटी कोमल के साथ भाई के घर रह रही थीं, रविवार को उन्होंने भी कुएं में कूदकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पीसांगन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मार्मिक पहलू मासूम कोमल है। मां के जाने के बाद वह बार-बार अपने मामा से पूछ रही है, 'मम्मी कब आएगी?'