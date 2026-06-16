Rajasthan: पार्वती नदी में डूबने से मां-बेटे और 2 भाइयों की मौत, MP से शादी में शामिल होने आए थे बारां

Mother-Son Drowned In Parvati River: राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां गुगोर स्थित पार्वती नदी में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 1 महिला, उसका बेटा और 2 सगे भाई शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चारों शव नदी से बाहर निकाल लिए गए।