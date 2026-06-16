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Rajasthan: पार्वती नदी में डूबने से मां-बेटे और 2 भाइयों की मौत, MP से शादी में शामिल होने आए थे बारां

Baran News: पार्वती नदी में नहाने के दौरान हुए हादसे में मां-बेटे और 2 भाइयों की जान चली गई। रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए परिवार के 4 लोगों की मौत से खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।

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बारां

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Akshita Deora

Jun 16, 2026

Baran Police

मोर्चरी के बाहर की फोटो: पत्रिका

Mother-Son Drowned In Parvati River: राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां गुगोर स्थित पार्वती नदी में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 1 महिला, उसका बेटा और 2 सगे भाई शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चारों शव नदी से बाहर निकाल लिए गए।

शादी समारोह में शामिल होने आए थे बारां

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक बारां में एक रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इनमें 2 लोग मध्यप्रदेश के गुना जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। मंगलवार सुबह सभी लोग गुगोर स्थित पार्वती नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान छीपाबड़ौद निवासी गुड्डी बाई (45) के बेटे का पैर फिसल गया और वह नदी के गहरे पानी में चला गया।

बेटे को डूबता देख गुड्डी बाई उसे बचाने के लिए नदी में उतर गई। इसके बाद उसका दूसरा बेटा सलाम और अन्य लोग भी पानी में चले गए। किशोर को बचा लिया लेकिन एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में 4 लोग गहरे पानी की चपेट में आ गए और डूब गए। इस हादसे में गुड्डी बाई समेत चार लोगों की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मदद से नदी में बचाव अभियान शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद चारों के शव नदी से बाहर निकाल लिए गए।

मां-बेटे और दो भाइयों की मौत

हादसे में मृतकों में मां-बेटे और 2 सगे भाई शामिल हैं। घटना की खबर फैलते ही मृतकों के परिजन और परिचित मौके पर पहुंच गए। अपने प्रियजनों के शव देखकर परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया।

ये बोली पुलिस

छबड़ा थाना अधिकारी राजेश खटाना ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू अभियान चलाकर चारों शव नदी से बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है।

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Updated on:

16 Jun 2026 02:17 pm

Published on:

16 Jun 2026 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: पार्वती नदी में डूबने से मां-बेटे और 2 भाइयों की मौत, MP से शादी में शामिल होने आए थे बारां

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