Jaipur Road Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचला, निकलकर सड़क पर गिरा महिला का दिल, 5 मिनट तक धड़कता रहा

जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हरमाड़ा थाना क्षेत्र के नींदड़ मोड़ पर मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचल ​दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि महिला का दिल निकलकर सड़क पर दूर जा गिरा और 5 मिनट तक धड़कता रहा। यह देख लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मां-बेटे के शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है। जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।