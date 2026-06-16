Jaipur Road Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचला, निकलकर सड़क पर गिरा महिला का दिल, 5 मिनट तक धड़कता रहा

मृतक मां और बेटा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हरमाड़ा थाना क्षेत्र के नींदड़ मोड़ पर मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचल दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि महिला का दिल निकलकर सड़क पर दूर जा गिरा और 5 मिनट तक धड़कता रहा। यह देख लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मां-बेटे के शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है। जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 9 बजे हरमाड़ा के नींदड़ मोड़ पर पर हुआ। चौमूं से तरफ से जयपुर आ रहे ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक मां-बेटे बताए जा रहे है। हैरान कर देने वाली बात ये रही कि ट्रेलर दोनों को कुचलते हुए निकल गया।
हादसा इतना भयावह था कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। इतना ही नहीं महिला का दिल निकलकर सड़क पर आ गया। मृतक महिला का दिल करीब 5 मिनट तक धड़कता रहा। यह देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान की और परिजनों को सूचना भिजवा दी है।
हादसे के बाद चालक ट्रेलर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सीमेंट से भरा ट्रेलर ओवरलोड था और हादसे के वक्त तेज रफ्तार में था। ऐसे में ट्रेलर अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर चौमूं की तरफ से आ रहा था और जयपुर की ओर जा रहा था।
हादसे के बाद सीकर-जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। इसके बाद यातायात सुचारू हो पाया। बता दें कि पत्रिका ने पहले ही चेताया था कि नींदड़ मोड़ हादसों को निमंत्रण दे रहा है। इसके बावजूद भी सुध नहीं ली गई।
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