Deeg Police Attack: आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, ASI सहित 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर; भरतपुर रेफर

Bharatpur News: राजस्थान के डीग जिले में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बूड़ली में अवैध हथियार रखने के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर देर रात हमला कर दिया गया। हमले में सीकरी एसएचओ मुकेश चेची सहित 7 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिनमें से 5 पुलिस​कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिनको भतरपुर रेफर किया गया है।