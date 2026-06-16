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Deeg Police Attack: आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, ASI सहित 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर; भरतपुर रेफर

सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बूड़ली में अवैध हथियार रखने के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर देर रात हमला कर दिया गया। हमले में सीकरी एसएचओ मुकेश चेची सहित 7 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए।

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भरतपुर

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Anil Prajapat

Jun 16, 2026

Rajasthan-Police-jeep

राजस्थान पुलिस की जीप की फाइल फोटो: पत्रिका

Bharatpur News: राजस्थान के डीग जिले में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बूड़ली में अवैध हथियार रखने के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर देर रात हमला कर दिया गया। हमले में सीकरी एसएचओ मुकेश चेची सहित 7 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिनमें से 5 पुलिस​कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिनको भतरपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक सीकरी थाना को सूचना मिली थी कि अवैध हथियार रखने के मामले में फरार चल रहा आरोपी घर आया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रात करीब 12 बजे बूड़ली गांव में दबिश दी। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही आरोपी के घरवाले और गांव के कुछ लोग जमा हो गए। आरोपी को पकड़ने से पहले ही भीड़ ने एक साथ पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया।

हमले के बाद जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी

इस हमले के बाद पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। हमले में सीकरी एसएचओ मुकेश चेची सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलते ही दूसरे पुलिस थाने से अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

जहां से एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में भरतपुर रेफर कर दिया। गंभीर घायलों को भरतपुर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं, इस घटना के बाद क्षेत्र के बूड़ली गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

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Published on:

16 Jun 2026 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Deeg Police Attack: आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, ASI सहित 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर; भरतपुर रेफर

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