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बीकानेर

बीकानेर में भीषण सड़क हादसा : एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, एक बच्ची की हालत गंभीर

Bikaner Accident: राजस्थान के बीकानेर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक बच्ची गंभीर घायल है, जिसे रेफर किया गया है। सभी लोग बिश्नोई समाज के आराध्य गुरु जम्भेश्वर भगवान के समाधि स्थल के दर्शन कर वापस लौट रहे थे।

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बीकानेर

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Kamal Mishra

Jun 15, 2026

bikaner Accident

Bikaner: हादसमें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा के एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई, जबकि एक दो साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर हेमासर फांटे के पास सिजराल होटल के निकट दोपहर करीब दो बजे हुआ, जहां एक कार और डंपर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने पर एपीजे अब्दुल कलाम एंबुलेंस सेवा की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों व पुलिस की सहायता से घायलों तथा शवों को बाहर निकाला। मृतकों के शवों को श्रीडूंगरगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

गुरु जम्भेश्वर भगवान के दर्शन कर लौट रहे थे सभी

श्रीडूंगरगढ़ सीओ निकेत पारीक के अनुसार, हरियाणा नंबर की कार में कुल सात लोग सवार थे। सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद जिले के निवासी थे और एक ही परिवार से संबंध रखते थे। परिवार के सदस्य बीकानेर जिले के मुकाम स्थित बिश्नोई समाज के आराध्य गुरु जम्भेश्वर भगवान के समाधि स्थल के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।

5 लोगों की मौके पर मौत, एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ा

इस दुर्घटना में तीन पुरुष, एक महिला, एक बालिका और एक बच्चे की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी में पांच लोगों की मौके पर मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए एक बच्चे ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल एक अन्य 2 वर्षीय मासूम बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद एपीजे अब्दुल कलाम एंबुलेंस से बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

हादसे में इन लोगों की हुई मौत

पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में कार चला रहे ओमप्रकाश (50) पुत्र भागीरथ बिश्नोई, उनकी पत्नी सोरमा देवी (45) और बेटी प्रमिला (3) की मौत हुई है। इसके अलावा रोनित (4) पुत्र सुरेंद्र कुमार, यशवी (10) पुत्री अमित और खुशी (8) पुत्री संदीप की मौत हुई है। हादसे में 2 साल की बच्ची तनवी पुत्री संदीप को गंभीर हालत में बीकानेर के पीबीएम अस्ताल रेफर किया गया है, जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है।

पुलिस जांच में जुटी

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने डंपर और कार को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही भिड़ंत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत से हरियाणा के फतेहाबाद सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।

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Updated on:

15 Jun 2026 04:20 pm

Published on:

15 Jun 2026 03:50 pm

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