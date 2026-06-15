बीकानेर में भीषण सड़क हादसा : एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, एक बच्ची की हालत गंभीर

पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में कार चला रहे ओमप्रकाश (50) पुत्र भागीरथ बिश्नोई, उनकी पत्नी सोरमा देवी (45) और बेटी प्रमिला (3) की मौत हुई है। इसके अलावा रोनित (4) पुत्र सुरेंद्र कुमार, यशवी (10) पुत्री अमित और खुशी (8) पुत्री संदीप की मौत हुई है। हादसे में 2 साल की बच्ची तनवी पुत्री संदीप को गंभीर हालत में बीकानेर के पीबीएम अस्ताल रेफर किया गया है, जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है।