Rajasthan: किशोरी को बेचने से पहले पुष्कर की होटल में सामूहिक दुष्कर्म, अजमेर पुलिस का बड़ा खुलासा

सीओ चौधरी ने बताया कि पीड़िता की मां और रोशनी के पहले से परिचित होने से पीड़िता का रोशनी के घर आना-जाना था। सात माह पहले रोशनी पीड़िता को पुष्कर घुमाने के बहाने ले गई जहां परिचित मोहम्मद जिशान उर्फ दिशु और उसके साथी बाबूलाल उर्फ उपेन्द्र को बुलाया। दोनों पीड़िता को पुष्कर के एक होटल में ले गए। जहां आरोपियों ने उसे नशीला पेय पिलाकर बलात्कार किया। पीड़िता के नशे में होने से रोशनी उसे अपने घर ले गई। इसी दौरान उसने अफसाना उर्फ बिजली व नूरजहां से मिलकर चूरू सरदारशहर की दलाल जरीना से बात कर नाबालिग को 'कटिंग' यानी बेचने का षड़यंत्र रच डाला।