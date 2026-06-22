Rajasthan News : संजय को लुटेरी दुल्हन ने लगाई थी चपत, गिरोह ने ‘भरपाई’ के लिए बेच दी नाबालिग

Ajmer News। अजमेर की नाबालिग को अगवा कर शादी के लिए सरदार शहर में बेचने और उसके देहशोषण के मामले की जांच में दरगाह थाना पुलिस को मानव तस्करी के संगठित नेटवर्क के बारे में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग को खरीदकर देहशोषण के आरोप में गिरफ्तार चूरू जिले के सरदारशहर निवासी संजय उर्फ संजू गुर्जर पूर्व से ही शादी के चक्कर में मानव तस्कर गिरोहों के संपर्क में था। पूर्व में उसके लुटेरी दुल्हन से ठगी का शिकार बनने के बाद गिरोह ने उससे ली गई मोटी रकम के बदले में उसे अजमेर से अगवा नाबालिग सौंप दी थी।