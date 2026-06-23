राजस्थान में देवली से नसीराबाद तक बनेगी फोरलेन सड़क, 1258 करोड़ होंगे खर्च; 1.45 घंटे में पूरा होगा सफर

देवली-नसीराबाद वाया केकड़ी फोरलेन सड़क प्रोजेक्ट पर कुल 1258 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीन चरणों में सड़क का काम पूरा होगा। पहले चरण में केकड़ी से देवली तक 53 किमी सड़क बनेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण के लिए सरकार ने 445 करोड़ रुपए का टेंडर किया है और गोदारा कन्ट्रक्शन कंपनी को काम सौंपा गया है। सरकार ने पहले चरण का काम दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दो वर्ष में सड़क मार्ग को तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में केकड़ी से नसीराबाद तक 47 किमी सड़क बनेगी। तीसरे चरण में केकड़ी शहर के लिए फोरलेन बाईपास का निर्माण किया जाएगा।