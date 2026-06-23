क्या हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाने पर APO हुए एडिशनल एसपी सत्य प्रकाश मीणा? जानें क्या है सच्चाई

दरअसल, हाल ही में शहर की पॉश रेजिडेंसी कॉलोनी में महिलाओं के साथ कथित तौर पर अभद्रता के आरोप भरतपुर के अभय कमांड सेंटर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश मीणा पर लगे थे। महिलाओं ने हंगामा भी किया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गया था। हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं कराया गया था। लेकिन, स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की थी। शिकायत जब एसपी और आईजी तक पहुंची तो जांच की गई और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय जयपुर भेजी गई। पीएचक्यू भेजी गई रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई थी। माना जा रहा है कि इसी बजह से सत्य प्रकाश को एपीओ किया गया है।