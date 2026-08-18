कार के बोनट पर स्काई शॉट का बॉक्स रखकर आतिशबाजी कर रहे थे बाराती, तभी हुआ ​कुछ ऐसा कि मच गई अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाराती जिस गाड़ी में सवार थे, उसके बोनट पर स्काई शॉट (रॉकेट) का बॉक्स रखकर आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जलता हुआ बॉक्स फिसलकर खुले सनरूफ से गाड़ी के अंदर जा गिरा। देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर गई और आग का गोला बन गई। अचानक आग भड़कने से बारात में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में गाड़ी की सीट और अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।