Bharatpur : बारैठा बांध पानी से लबालब भरा, विधायक ऋतु बनावत की मौजूदगी में खोला गया गेट, गांवों में अलर्ट

जल संसाधन विभाग के एईएन दशरथ सिंह ने बताया कि बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है और जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट खोले गए हैं। विभाग की टीम मौके पर तैनात है और पानी की आवक एवं निकासी की लगातार निगरानी कर रही है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कुकुंद नदी में बहाव बढ़ेगा। ऐसे में नदी के रास्ते में आने वाले गांवों और निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को नदी, नालों और पानी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही पशुओं को भी नदी के आसपास नहीं ले जाने के लिए कहा गया है।