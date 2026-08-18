PM-eBus Sewa: कोटा की सड़कों पर आज से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, जानिए किराया और रूट की पूरी डिटेल

पीएम ई-बस सेवा में किराया दूरी के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। 3 किमी तक 10 रुपए, 3 से 6 किमी तक 15 रुपए, 6 से 12 किमी तक 20 रुपए, 12 से 15 किमी तक 25 रुपए, 15 से 20 किमी तक 30 रुपए और 20 से 25 किमी तक 35 रुपए किराया रहेगा। इसी तरह 25 से 30 किमी के लिए 40 रुपए, 30 से 35 किमी 45 रुपए, 35 से 40 किमी 50 रुपए, 40 से 45 किमी 55 रुपए तथा 45 किमी से अधिक दूरी के लिए अधिकतम 60 रुपए किराया होगा।