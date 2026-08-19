लड़कियों के नाम से सिम खरीदकर करते थे साइबर ठगी, मास्टरमाइंड ने बेंगलुरु से सीखकर कोटा में लगाया सेटअप, 5 आरोपी गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बेंगलूरु के बाद आरोपी ने भोपाल के कॉल सेंटर में भी इसी तरह का काम किया। इसके बाद कुछ समय इंदौर और मुंबई में रहकर साइबर फ्रॉड से जुड़े नेटवर्क में काम किया। ठगी के तरीके और नेटवर्क की पूरी जानकारी होने के बाद उसने भोपाल में खुद का कॉल सेंटर भी शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई के डर से करीब डेढ़ साल पहले वह कोटा आ गया और यहां नया सेटअप तैयार कर लिया। कोटा आने के बाद आरोपी ने स्थानीय प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क किया। इसके बाद गुमानपुरा में छावनी फ्लाई ओवर के पास ऑफिस किराए पर लिया। बाहर से यह ऑफिस सामान्य जॉब सेंटर जैसा दिखाई देता था, लेकिन अंदर से इसे साइबर ठगी के कॉल सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा था।