Jaipur Crime : बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी ने ही रची थी साजिश, सीसीटीवी ने खोला महेश मीणा की मौत का राज

जयपुर। वीकेआई थाना क्षेत्र के मल्होत्रा नगर निवासी महेश मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, घटनाक्रम की कड़ियां चौंकाने वाली तस्वीर सामने ला रही हैं। मृतक के पिता बाबूलाल ने अपने बेटे की पत्नी कविता और तीन युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। परिवार ने पुलिस को घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं। फुटेज में महेश की हालत और उसके साथ मौजूद लोगों की गतिविधियां सामने आने के बाद पुलिस ने कविता, उसके कथित दोस्त गणेश सहित तीन युवकों को हिरासत में लिया है।