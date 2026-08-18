Jaipur: लड़कियों की फेक आईडी… वीडियो चैट, जाल में फंसाकर पैसा कमाने वाले दो युवक गिरफ्तार

जयपुर। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना दो युवकों के लिए कमाई का जरिया बन गया था। लड़कियों के नाम और फोटो से फर्जी प्रोफाइल तैयार की जातीं, फिर टेलीग्राम और वाट्सऐप बिजनेस के जरिए लोगों से बातचीत शुरू होती। बातचीत आगे बढ़ने के बाद अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए उन्हें डराया जाता और रुपए की मांग की जाती। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है।