Rail Projects: खाटूश्यामजी के अलावा राजस्थान में यहां-यहां बिछेगी नई रेल लाइन, 5 प्रोजेक्ट जल्द पकड़ेंगे रफ्तार

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीकर जिले को रेलवे विकास की दिशा में बड़ी सौगात दी। रेल मंत्री ने सुंदरपुरा में खाटूश्यामजी रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है। प्रस्तावित खाटूश्यामजी स्टेशन से लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुगम होगी। रेल मंत्री ने पलसाना के निकट सुंदरपुरा में प्रस्तावित खाटूश्यामजी रेलवे स्टेशन की साइट का निरीक्षण कर नक्शा भी सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि अगले आठ से दस महीनों में निर्माण कार्य शुरू हो की उम्मीद है। स्टेशन बनने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से खाटूश्यामजी के लिए रेल संपर्क मजबूत होगा और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी।