राजस्थान निकाय चुनाव से पहले आपकी राय बेहद जरूरी, 2 मिनट में भरें ये सर्वे फॉर्म

Rajasthan Civic Polls 2026: राजस्थान में आगामी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इन चुनावों का सीधा असर शहरों और कस्बों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सड़क, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, यातायात, पार्क, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे नगर निकायों के कामकाज से जुड़े होते हैं।