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राजस्थान निकाय चुनाव से पहले आपकी राय बेहद जरूरी, 2 मिनट में भरें ये सर्वे फॉर्म

नमस्कार! राजस्थान में आगामी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों से पहले आपकी राय बेहद ज़रूरी है। इस सर्वे में केवल 2 मिनट लगेंगे। आपकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकी एवं विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
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Arvind Rao

Aug 18, 2026

rajasthan civic polls 2026

rajasthan civic polls 2026 (Photo-AI)

Rajasthan Civic Polls 2026: राजस्थान में आगामी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इन चुनावों का सीधा असर शहरों और कस्बों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सड़क, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, यातायात, पार्क, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे नगर निकायों के कामकाज से जुड़े होते हैं।

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आम नागरिक अपने क्षेत्र के मौजूदा हालात को किस नजर से देखते हैं और आने वाले चुनावों में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आपका अनुभव और राय स्थानीय समस्याओं तथा जनता की अपेक्षाओं को समझने में मदद कर सकता है।

इसी उद्देश्य से यह छोटा-सा सर्वे किया जा रहा है। इसमें आप अपने क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों, स्थानीय सुविधाओं, प्रमुख समस्याओं और आने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। सर्वे को पूरा करने में लगभग 2 मिनट का समय लगेगा।

आपके जवाबों का उपयोग केवल सांख्यिकी, जनमत और विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आपकी व्यक्तिगत जानकारी और प्रतिक्रियाओं की गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। आपकी एक राय आपके शहर या कस्बे के लोगों की सोच को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

सर्वे फॉर्म भरने के लिए यहां क्लिक करें- https://tinyurl.com/mrydwv7s

इसलिए कृपया प्रत्येक सवाल का जवाब अपने वास्तविक अनुभव और विचार के आधार पर दें। सर्वे में भाग लें और बताएं आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आने वाले नगर निकाय चुनावों से आपकी क्या उम्मीदें हैं?

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Updated on:

18 Aug 2026 03:51 pm

Published on:

18 Aug 2026 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान निकाय चुनाव से पहले आपकी राय बेहद जरूरी, 2 मिनट में भरें ये सर्वे फॉर्म

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