CMO को बम से उड़ाने की धमकी, चंद फासले पर CM और DGP, हड़कंप के बीच दहशतगर्द डिटेन!

राजस्थान की राजधानी जयपुर में महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों को फर्जी बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को एक बार फिर बम से उड़ाने की सनसनीखेज धमकी मिली, जिससे प्रशासनिक गलियारों और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड़ पर डाला गया। हालांकि, पूरे परिसर की गहन तलाशी और डॉग स्क्वायड के जांच अभियान के बाद वहां कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और इस धमकी को पूरी तरह अफवाह करार दिया।