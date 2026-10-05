ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला सेना का युद्धाभ्यास पैटर्न, राजस्थान में बॉर्डर पर बढ़ी सैन्य ताकत ने उड़ाई दुश्मन की नींद

तरंग शक्तिः पहला संस्करण 2024, दूसरा प्रमुख चरण 2026 में जोधपुर में आयोजित।

युद्ध अभ्यासः 2026 संस्करण (युद्ध अभ्यास-26) महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और औली में आयोजित।

वीर गार्जियनः भारत-जापान के बीच द्विवार्षिक अभ्यास, पहला संस्करण 2023 में, प्रमुख संस्करण 2026 जोधपुर में संपन्न।

डेजर्ट नाइटः भारत, फ्रांस और यूएई के बीच 2021 में आयोजित, हुआ था, जिसमें 4 2024 और 2026 के चरण महत्वपूर्ण रहे।

गरुड़/शक्तिः भारत-फ्रांस के बीच द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास, गरुड़ वीआइआइ 2022 में जोधपुर में हुआ था।

शक्ति (थल सेना अभ्यास): भारत और फ्रांस के बीच नियमित द्विवार्षिक अभ्यास, शक्ति-2024 फ्रांस में आयोजित हुआ था।