Success Story: दर्द को बनाया ताकत, पति के निधन के बाद अंजू बनीं तहसीलदार

मुंडावर ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजीजपुर की प्रधानाध्यापिका अंजू ने 28 सितंबर, 2018 को अध्यापिका के रूप में सेवा शुरू की। शादी के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। वर्ष 2017 में मुख्य परीक्षा दी, लेकिन इंटरव्यू का अवसर नहीं मिला। इसके बाद शिक्षक भर्ती में सफलता हासिल की और राजस्थान शिक्षा विभाग में सेवा देने लगीं। हालांकि प्रशासनिक सेवा में जाने की चाह उन्होंने कभी नहीं छोड़ी।