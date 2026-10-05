Jaipur JDA Action: जयपुर में दुकानों पर चला जेडीए का बुलडोजर, न्यू सांगानेर रोड पर हटेंगे 260 अवैध निर्माण

अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखने के लिए स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा भी समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद हैं। इस मामले में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि गुर्जर की थड़ी के 1 किमी के दायरे में सड़क पर हुए अवैध कब्ज़े के खिलाफ जेडीए की यह कार्रवाई की जा रही है। जेडीए यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कर रहा है। लेकिन, समस्या तब पैदा होती है जब लोगों के पास पहले से ही 40 साल पुराने कानूनी कागज़ात हों। उन्होंने कहा कि सीमांकन में बड़ी गलतियां हुई हैं और इसके सबूत सरकार को सौंपे जा चुके हैं। जब हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख नजदीक आती है, तभी जेडीए कार्रवाई शुरू करता है।