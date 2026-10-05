जयपुर में 85 साल की बुजुर्ग महिला की करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश! कोर्ट के स्टे के बावजूद रात में रख दिया कंटेनर

शिकायत के मुताबिक, भूमि के सहखातेदारों ने 'संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड' के माध्यम से वर्ष 2008 में जेडीए के समक्ष बिना तकासमे के धारा 90-बी की कार्रवाई करवा ली। सांगानेर उपखंड अधिकारी कोर्ट में तकासमे के लिए पेश आवेदन में जेडीए ने स्वीकार किया था कि वर्ष 2008 में प्रार्थिया की जमीन को छोड़कर शेष भूमि पर कार्रवाई की गई। प्रार्थिया के हक में तकासमा करने में जेडीए को कोई आपत्ति नहीं थी। इस कथित धोखाधड़ी के खिलाफ सहखातेदार कमला देवी ने भी एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया है कि इस समिति पर 20 जून 1995 को प्रशासक नियुक्त हो चुका था। इसके बावजूद बैक डेट में, यानी प्रशासक नियुक्ति से पहले की तारीखों में सैकड़ों फर्जी पट्टे जारी कर दिए गए।