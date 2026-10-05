जयपुर: जिस दर्द को किसी से नहीं कह पाया युवक, वीडियो में रोते हुए किया बयां, रिश्तेदारों पर लगाए गंभीर आरोप

नसीरुल के भाई मधुबनी, बिहार निवासी मोहम्मद फिरोज राईन ने शिप्रापथ थाने में शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नसीरुल को उसकी पत्नी की बहन रिजवाना खातून और बहनोई मोहम्मद अलाउद्दीन लगातार परेशान कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि नसीरुल ने घटना से पहले बनाए गए वीडियो में भी दोनों के नाम लिए और अपनी परेशानी बताई थी। पुलिस अब वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोपों को जांच का हिस्सा बनाकर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है।