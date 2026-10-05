कोटा प्रसूता कांड: पहले मानी इलाज में चूक, अब डॉक्टरों को क्लीन चिट; आखिर 5 महिलाओं की मौत का जिम्मेदार कौन?

8 मईः महिला चिकित्सक बर्खास्त:— सर्जरी विभाग के डॉ. नवनीत कुमार सहित नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित किया गया। वार्ड प्रभारी डॉ. बीएल पाटीदार और डॉ. नेहा सिहरा को नोटिस जारी। यूटीबी पर कार्यरत डॉ. श्रद्धा को सेवा से हटा दिया।

9 मईः जांच में मिली गैरमौजूदगी:— चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के मेडिकल कॉलेज कोटा दौरे के बाद प्रारंभिक जांच में पोस्ट गायनी वार्ड में सीनियर डॉक्टरों की अनुपस्थिति और रेजीडेंट डॉक्टरों के भरोसे उपचार चलने की बात सामने आई थी।

11 मईः मानी प्रोटोकॉल में चूक:— चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने माना था कि प्रारंभिक जांच में ऑपरेशन थिएटर में प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन नहीं होने की बात सामने आई है। इलाज और पर्यवेक्षण में लापरवाही पर डॉ. बीएल पाटीदार और डॉ. खुशबू मीणा को निलंबित किया गया। नर्सिंग अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। जिम्मेदारी को लेकर नए अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा और जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा को नोटिस जारी किए गए।