जयपुर: दो डिब्बे मिठाई के लिए युवक ने बोला ऐसा झूठ, सीधा पहुंचा थाने; होटल मालिक को हो गया था शक

जयपुर. जौहरी बाजार स्थित एलएमबी होटल में रविवार को एक युवक मिठाई लेने पहुंचा। उसने पहले मिठाई के भाव पूछे और फिर दाम कम कराने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो उसने होटल मालिक से ऐसी बात कही कि उन्हें युवक पर शक हो गया। युवक की बातचीत और बोलने के तरीके से मामला सामान्य नहीं लगा। होटल मालिक ने तुरंत माणक चौक थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ शुरू की। इसके बाद उसकी कही बात की सच्चाई सामने आई और मामला थाने तक पहुंच गया।