Rajasthan: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में खुलासा, पश्चिम बंगाल के ‘जामताड़ा’ चोपड़ा कस्बे से जुड़े गिरोह के तार

सिविल लाइंस थानाप्रभारी शम्भूसिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर 2025 में दर्ज अल्पसंख्यक विभाग की छात्रवृत्ति घोटाले में जांच शुरू की। छात्रवृत्ति की रकम ट्रांसफर होने वाले खातों को खंगालने पर सामने आया कि घोटाले के तार पश्चिम बंगाल दिनाजपुर जिले के दासपाड़ा क्षेत्र स्थित चोपड़ा कस्बे से जुड़े हैं जो बांग्लादेश सीमा 300-400 मीटर दूर है। सक्रिय गिरोह छात्रवृत्ति, साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी में लिप्त है। चोपड़ा कस्बा जालसाजी का दूसरा ‘जामताड़ा’ है। ठगी से मिली रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाले हैकर्स को देते हैं जबकि शेष राशि नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्य व डमी उम्मीदवारों के बीच बांट दी जाती थी।