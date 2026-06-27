Bhagirath Choudhary : खीरे की खेती के लिए केंद्रीय मंत्री को मिली 99 लाख की सरकारी सब्सिडी, सवाल उठे तो बोले- ‘इसमें गलत क्या है’?

राजस्थान के अजमेर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को उनके ही मंत्रालय के अधीन आने वाले बोर्ड से 99 लाख रुपए से अधिक की कृषि सब्सिडी मिलने का मामला सुर्खियों में आया है। इस घटनाक्रम के सामने आते ही विपक्ष ने इसे नैतिक और विधिक रूप से हितों के टकराव का मामला बताते हुए मंत्री की घेराबंदी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने गृह क्षेत्र अजमेर में मीडिया से मुखातिब होते हुए इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है और इसे नियमानुसार लिया गया लाभ बताया है।