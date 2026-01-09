9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

अजमेर

सगे भाइयों की एक साथ उठेगी अर्थी, डंपर हादसे ने छीन ली परिवार की खुशियां, 2 जवान बेटों का शव देखकर फूट-फूटकर रोए परिजन

Truck Overturned On Bike: राजस्थान के पीसांगन में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की जान चली गई। ये दोनों भाई लिए पगार लेने जा रहे थे, तभी बजरी से भरा डंपर पलट गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Jan 09, 2026

Ajmer-Accident

अस्पताल में उपचार के दौरान मृतक आशीष सेन और इनसेट में मृतक अभिषेक सेन का फाइल फोटो: पत्रिका

Real Brother Died In Road Accident: राजस्थान में अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा गांव में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो सगे भाइयों की जान चली गई। दोनों भाई अपनी पगार लेने बाइक से जा रहे थे, तभी एक बजरी से भरा डंपर असंतुलित होकर पलट गया और दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए।

हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में घायल भाई को अजमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई।

दोनों भाई की एक साथ उठेगी अर्थी

हादसे में गोविंदगढ़ निवासी अभिषेक सेन (21) की मौत मौके पर ही हो गई। डंपर पलटने के बाद वह नीचे दब गया। वहीं, उसके बड़े भाई आशीष सेन (24) गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उपचार चल रहा था लेकिन आज सुबह उसकी भी मौत हो गई। जिसके बाद दोनों सगे भाइयों की अर्थी एक साथ उठेगी।

पगार लेने के लिए निकले थे घर से

अभिषेक और आशीष सेन दोनों भाई पत्थर की चौखट कटाई का काम करते थे और गुरुवार को अपनी पगार लेने के लिए बाइक से निकले थे। परिवार को यह नहीं पता था कि उनका यह सफर खुशियों की बजाय मौत का कारण बन जाएगा। 2 जवान बेटों का शव देखकर परिजन फूट-फूटकर रोने लगे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डंपर असंतुलित होकर पलट गया और इसकी चपेट में दोनों बाइक सवार आ गए।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

09 Jan 2026 09:55 am

Published on:

09 Jan 2026 09:53 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / सगे भाइयों की एक साथ उठेगी अर्थी, डंपर हादसे ने छीन ली परिवार की खुशियां, 2 जवान बेटों का शव देखकर फूट-फूटकर रोए परिजन

