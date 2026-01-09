9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने की आत्महत्या, कोटपूतली का था निवासी, खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। खिड़की का शीशा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो छात्र फंदे पर झूल रहा था। छात्र संदीप गुर्जर कोटपूतली का निवासी था।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Arvind Rao

Jan 09, 2026

Hanumangarh Government Medical College MBBS Students Die by Suicide

मेडिकल कॉलेज छात्रावास में घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस (फोटो- पत्रिका)

हनुमानगढ़: राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक का साथी छात्र जब कमरे में गया तो अंदर से बंद मिला। निरंतर दस्तक देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो जंक्शन थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर से दरवाजा खुलवाया। अंदर छात्र फंदे पर झूल रहा था।

जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वां ने बताया कि सूचना पर जब बुधवार देर शाम पुलिस मौके पर पहुंची तो एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र संदीप गुर्जर (22) पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी कोटपूतली का शव छात्रावास के कमरे में फंदे पर झूलता मिला। उसने अलमारी से रस्सी बांधकर फंदा बनाया था। छात्रावास के कक्ष में दो विद्यार्थी रहते हैं।

घटना के समय उसका सहपाठी बाहर गया हुआ था। वह जब वापस लौटा तो कमरा भीतर से बंद था। कई बार संदीप को कमरा खोलने के लिए आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना दी गई। कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पुलिस पहुंची।

शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया तथा मृतक के परिजनों को सूचना दी। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन शव लेकर दाह संस्कार के लिए कोटपूतली रवाना हो गए। वे वापस आकर मृतक का कमरा आदि देखेंगे। इसके बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

एफएसएल टीम ने किया मुआयना

जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वां के नेतृत्व में गुरुवार सुबह एफएसएल टीम छात्रावास पहुंची तथा घटना स्थल का मुआयना किया। आवश्यक साक्ष्य लिए गए। इस दौरान पुलिस ने कुछ कागज भी कब्जे में लिए। हालांकि, पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं की है। एफएसएल टीम के जांच के दौरान कमरे के बाहर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी एकत्र रहे।

अंतर्मुखी था संदीप

मृतक संदीप के साथी विद्यार्थियों ने बताया कि वह अंतर्मुखी था। शांत और शर्मिले स्वभाव का था। जल्दी से वह किसी से घुलता-मिलता नहीं था।

कर रहे कारणों की जांच

अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मृतक अंतर्मुखी स्वभाव का था। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
-मिनाक्षी, सीओ सिटी, हनुमानगढ़

ये भी पढ़ें

Alwar Suicide News: दहेज में नहीं दी सोने की अंगूठी, तानों से तंग आकर 6 महीने की गर्भवती ने लगाया फंदा
अलवर
Alwar Suicide News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 06:02 am

Published on:

09 Jan 2026 05:49 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने की आत्महत्या, कोटपूतली का था निवासी, खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री आंदोलन की आग तेज, किसानों की सरकार को चेतावनी, अलर्ट मोड पर प्रशासन

Ethanol factory, protest against ethanol factory, ethanol factory in Hanumangarh, ethanol factory in Rajasthan, Hanumangarh news, farmer protest, Rajasthan news, एथेनॉल फैक्ट्री, एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, एथेनॉल फैक्ट्री इन हनुमानगढ़, एथेनॉल फैक्ट्री इन राजस्थान, हनुमानगढ़ न्यूज, किसानों का प्रोटेस्ट, राजस्थान न्यूज
हनुमानगढ़

एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लागू, संगरिया के साथ जिला मुख्यालय पर भी इंटरनेट सेवा बंद ...

हनुमानगढ़: संगरिया में किसानों की महापंचायत में मौजूद किसान।
हनुमानगढ़

Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत आज, 30 घंटे के लिए इंटरनेट बंद; धारा 163 लागू

Hanumangarh-Maha-Panchayat
हनुमानगढ़

ठिठुरन बनी मुसीबत...

हनुमानगढ़ में सर्दी में ठिठुरते निराश्रित गोवंश।
हनुमानगढ़

सावित्रीबाई फुले जयंती पर हुआ आयोजन...

हनुमानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी व अन्य।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.