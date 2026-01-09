हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने की आत्महत्या, कोटपूतली का था निवासी, खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

हनुमानगढ़: राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक का साथी छात्र जब कमरे में गया तो अंदर से बंद मिला। निरंतर दस्तक देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो जंक्शन थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर से दरवाजा खुलवाया। अंदर छात्र फंदे पर झूल रहा था।