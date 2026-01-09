Police Recruitment: इंतजार खत्म, नव चयनित आरक्षकों को दस ​जनवरी को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

राजस्थान पुलिस (फोटो-पत्रिका)
Rajasthan Police: जयपुर. राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में 10 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य ‘आरक्षक नव नियुक्ति समारोह’ की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आरपीए पहुंचकर समारोह स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, जहां नव चयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा, यातायात, बैठक व्यवस्था, मंच सज्जा और अतिथियों के स्वागत सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण हों, ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि यह समारोह युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा और राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा।
शर्मा ने पुलिस अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने तथा अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर सैकड़ों नव चयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, जिससे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। यह कार्यक्रम युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।
