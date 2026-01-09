Police Recruitment: इंतजार खत्म, नव चयनित आरक्षकों को दस ​जनवरी को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

Rajasthan Police: जयपुर. राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में 10 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य ‘आरक्षक नव नियुक्ति समारोह’ की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आरपीए पहुंचकर समारोह स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, जहां नव चयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।