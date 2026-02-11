11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan Budget 2026: बजट में जयपुर को मिल सकती है बड़ी सौगात, ये घोषणाएं संभव

Rajasthan Budget 2026: विधानसभा में बुधवार को राज्य बजट पेश किया जाएगा। राजधानी जयपुर को भी बजट से बहुत उम्मीद हैं। बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जलभराव से निजात दिलाने वाले प्रोजेक्ट की घोषणा बजट में होने की उम्मीद है।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 (Patrika Photo)

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को राज्य बजट पेश किया जाएगा। राजधानी जयपुर को भी बजट से बहुत उम्मीद हैं। बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जलभराव से निजात दिलाने वाले प्रोजेक्ट की घोषणा बजट में होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि शहर के लिए बजट में बड़ी सौगात मिल सकती हैं।

जेडीए की ओर से 12 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इनमें से सभी शामिल हो गए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक करीब 1300 करोड़ रुपए की बजट घोषणाएं हो सकती हैं। इनमें एलिवेटेड रोड से लेकर अंडरपास, मास्टर ड्रेनेज सिस्टम और सौंदर्यीकरण के काम शामिल किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्वस्तरीय सुविधाओं का एक एक्सपीरियंस सेंटर की भी घोषणा होन की संभावना है।

बजट में ये घोषणाएं संभव - राशि (करोड़ रुपए में)

-अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी रोड पर अंडरपास - 20
-सीकर रोड पर रोड नम्बर एक से पांच तक एलिवेटेड -100
-कालवाड़ रोड पर मास्टर ड्रेनेज वर्क -100
-ट्रैफिक सेफ्टी वर्क (मीडियन, रेलिंग और जंक्शन के सुधार) - 30
-चंदलाई बांध को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित -25
-करणी पैलेस रोड तलाई पार्क का विकास - 02
-आनंद वन और लोहामंडी में पार्कों का विकास कार्य -13
-मालवीय नगर में पार्किंग विकास -40
-वैशाली नगर क्षेत्र में व्यापक विकास -60

ये बजट भी होंगे बजट में शामिल

सांगानेर और पृथ्वीराज नगर दक्षिण की सैकड़ों कॉलोनियों में होने वाले जलभराव से बचाने और ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने की घोषणा हो सकती हैं। इसमें जेडीए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके अलावा जेडीए अरण्य भवन से जगतपुरा आरओबी तक 4.4 किमी में एलिवेटेड रोड बनाने पर भी काम रह रहा है। इस पर 560 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। दोनों ही प्रोजेक्ट की कवायद जेडीए स्तर पर पहले से ही चल रही है।

11 Feb 2026 07:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026: बजट में जयपुर को मिल सकती है बड़ी सौगात, ये घोषणाएं संभव

