अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल. 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार

जीआरपी की गिरफ्त में आया हथियार तस्कर नवाब अली। पत्रिका
अजमेर(Ajmer News).
पश्चिमी राजस्थान में अवैध हथियार तस्करी का जाल तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। मादक पदार्थ तस्करों तक हथियार पहुंचाने वाले नेटवर्क का खुलासा करते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की। मध्यप्रदेश से जोधपुर ले जाई जा रही हथियारों की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। बरामदगी में पांच पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस शामिल हैं।
वृताधिकारी जीआरपी अजमेर अरविंद कुमार ने बताया अवैध हथियारों, मादक पदार्थों और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में जीआरपी अजमेर ने 25 दिसम्बर रात को यह कार्रवाई अंजाम दी। एसपी नरेंद्र सिंह व एएसपी नरेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी फूलचंद के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश से आ रही ट्रेन से दो युवक बड़ी संख्या में हथियार लेकर अजमेर की तरफ आ रहे है। जो वहां से जोधपुर की तरफ जाएंगे। सूचना पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। टिम्बर यार्ड क्षेत्र में ट्रेनों की आड़ में छिपते हुए दो संदिग्ध युवक नजर आए। तलाशी में बाड़मेर सदर थाना मिठिसर निवासी नवाब अली(25) पुत्र दोस्त अली के पास से 4 देशी पिस्टल मैगजीन सहित 7.65 एमएम के 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं, उसके साथ मौजूद विधि से संघर्षरत बालक के पास से एक देशी पिस्टल मैगजीन सहित मिली। हथियार के वैध लाइसेंस या परमिट नहीं होने पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 9/25 में प्रकरण दर्जकर नवाब अली को गिरफ्तार किया गया जबकि नाबालिग को निरुद्ध की कार्रवाई की।
सीओ अरविन्द कुमार ने बताया कि नवाब अली से पूछताछ में सामे आया कि वह पेशे से प्लम्बर का काम (पाइप फिटिंग) करता है, लेकिन अधिक कमाई के लालच में वह हथियार तस्करी के गिरोह से जुड़ गया। उसे प्रत्येक खेप पहुंचाने पर 20 हजार रुपए मिलते है। वह इससे पहले भी एक बार हथियारों की खेप मध्यप्रदेश से जोधपुर पहुंचा चुका है।
पुलिस की पड़ताल में आया कि नवाब अली के तार पश्चिम राजस्थान में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े गैंग से है। वह उनके लिए मध्यप्रदेश से हथियार की सप्लाई का काम करता है। जीआरपी ने पश्चिमी राजस्थान में फैलते इस संगठित अपराध को लेकर अन्य सुरक्षा एजेंसियां के जरिए भी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। पुलिस हथियार तस्करी मे मध्यप्रदेश और जोधपुर के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।
पुलिस की पड़ताल में आया कि हथियार तस्कर नवाब अली ने पुलिस की नजर से बचने के लिए नाबालिग (विधि से संघर्षरत किशोर) को अपनी ढाल बना रखा था। ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो सके। ऐसे में वह आसानी से हथियारों का जखीरा लेकर आसानी से जोधपुर पहुंच जाए लेकिन उसका पैंतरा ज्यादा दिन कारगर साबित नहीं हुआ। आखिर वह अजमेर में दबोच लिया गया।
