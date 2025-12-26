अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल. 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार

वृताधिकारी जीआरपी अजमेर अरविंद कुमार ने बताया अवैध हथियारों, मादक पदार्थों और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में जीआरपी अजमेर ने 25 दिसम्बर रात को यह कार्रवाई अंजाम दी। एसपी नरेंद्र सिंह व एएसपी नरेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी फूलचंद के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश से आ रही ट्रेन से दो युवक बड़ी संख्या में हथियार लेकर अजमेर की तरफ आ रहे है। जो वहां से जोधपुर की तरफ जाएंगे। सूचना पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। टिम्बर यार्ड क्षेत्र में ट्रेनों की आड़ में छिपते हुए दो संदिग्ध युवक नजर आए। तलाशी में बाड़मेर सदर थाना मिठिसर निवासी नवाब अली(25) पुत्र दोस्त अली के पास से 4 देशी पिस्टल मैगजीन सहित 7.65 एमएम के 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं, उसके साथ मौजूद विधि से संघर्षरत बालक के पास से एक देशी पिस्टल मैगजीन सहित मिली। हथियार के वैध लाइसेंस या परमिट नहीं होने पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 9/25 में प्रकरण दर्जकर नवाब अली को गिरफ्तार किया गया जबकि नाबालिग को निरुद्ध की कार्रवाई की।