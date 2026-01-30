Rajasthan-पांच दिन बाद आत्महत्या के लिए उकसाने व चोरी का केस दर्ज

मृतक के भाई जितेन्द्र राव ने रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई सुनील ने 20 जनवरी को क्रिश्चियनगंज थाने में मकान से सोने-चांदी के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के दौरान सुनील ने मौखिक रूप से परिचितों पर चोरी का संदेह जताया। बहन का आरोप था कि पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई नहीं किए जाने से सुनील मानसिकरूप से भी परेशान था। परिजन की ओर से हत्या का शक जताने के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उसकाने और चोरी का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।