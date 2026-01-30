Rajasthan-पांच दिन बाद आत्महत्या के लिए उकसाने व चोरी का केस दर्ज

मेल डांसर सुनील राव। पत्रिका
अजमेर(Ajmer News). माकड़वाली रोड बलदेवनगर क्षेत्र में रहने वाले मेल डांसर सुनील राव की संदिग्ध हालात मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की भाई की ओर से एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपने के बाद क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और चोरी के आरोपों में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
मृतक के भाई जितेन्द्र राव ने रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई सुनील ने 20 जनवरी को क्रिश्चियनगंज थाने में मकान से सोने-चांदी के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के दौरान सुनील ने मौखिक रूप से परिचितों पर चोरी का संदेह जताया। बहन का आरोप था कि पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई नहीं किए जाने से सुनील मानसिकरूप से भी परेशान था। परिजन की ओर से हत्या का शक जताने के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उसकाने और चोरी का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
शिकायत के अनुसार चोरी के संदेह में सुनील ने तनिष्क गुर्जर, समीर, स्वाति,, पूनम, पिन्टू गुर्जर, शिवलाल, कुनाल व दक्ष का नाम सोशल मीडिया पर साझा किए, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां दीं। आरोप है कि उन्होंने सुनील पर नाम खराब करने का दबाव बनाया और खुलेआम चोरी करने की बात को स्वीकार करते हुए धमकी दी थी।
लक्ष्मी राव का आरोप है कि 26 जनवरी सुबह जिस दिन सुनील की मौत हुई, उसी दिन संदिग्ध आरोपी लाठी-डंडों के साथ माकड़वाली स्थित उनके मकान और पदमपुरा में मौसी के घर तक सुनील को तलाश रहे थे। उसने आरोप लगाया कि सुनील ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है।
गौरतलब है कि 26 जनवरी को जनाना अस्पताल के पास नाले में बलदेव नगर भक्तिधाम क्षेत्र के पास रहने वाले मेल डांसर सुनील राव का शव मिला था। सूचना पर पुलिस ने सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था।
