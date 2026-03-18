अजमेर के अली अकबर को लेकर बड़ा खुलासा, राजस्थान सहित इन राज्यों में स्लीपर सेल बनाने का मिला था टास्क

जांच एजेंसियों के अनुसार शहजाद भट्टी ने अली अकबर को राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए उसे प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपए तक का लालच भी दिया था। हालांकि इससे पहले कि नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय होता उससे पहले अंबाला एसटीएफ ने पंजाब पुलिस के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अली अकबर, मेरठ निवासी अनस और कंबासी निवासी जंगबीर को दबोचा। उनसे करीब 1 किलो 975 ग्राम आरडीएक्स बरामद किया।