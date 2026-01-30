Rajasthan-त्रिपोलियागेट चौकी के सामने लगी भीषण आग, फेंसी स्टोर जलकर खाक, डिस्पेंसरी प्रभावित

पुलिस के अनुसार आग की घटना शुक्रवार सुबह करीब 5-6 बजे के बीच पेश आई। विद्युत पोल पर पलट रहे तारों के गुच्छे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकली चिंगारियां दुकान के बाहर लगे तिरपाल पर गिरीं और वहीं से आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि पास में अंजुमन शेखजादगान कमेटी की ओर से संचालित डिस्पेंसरी भी इसकी चपेट में आ गई। डिस्पेंसरी में जायरीन को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। आग से दुकान मालिक सहित कमेटी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।