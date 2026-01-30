Rajasthan-त्रिपोलियागेट चौकी के सामने लगी भीषण आग, फेंसी स्टोर जलकर खाक, डिस्पेंसरी प्रभावित

त्रिपोलिया गेट पुलिस चौकी के सामने दुकान में लगी आग बुझाने का प्रयास करते क्षेत्रवासी।
अजमेर(Ajmer News). दरगाह क्षेत्र में त्रिपोलिया गेट पुलिस चौकी के सामने शुक्रवार सुबह विद्युत पोल से झुलते तारों से निकली चिंगारियों से अफरा-तफरी मच गई। चिंगारी से चौकी के ठीक सामने स्थित फेन्सी स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटे अंजुमन शेखजादगान कमेटी की ओर से संचालित डिस्पेंसरी तक पहुंच गई। आग में फेंसी स्टोर जलकर खाक हो गई। नगर निगम की दमकल ने समय रहते आग पर काबू पाया। वरना बड़ा हादसा पेश आता।सुबह 6 बजे लगी आग
पुलिस के अनुसार आग की घटना शुक्रवार सुबह करीब 5-6 बजे के बीच पेश आई। विद्युत पोल पर पलट रहे तारों के गुच्छे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकली चिंगारियां दुकान के बाहर लगे तिरपाल पर गिरीं और वहीं से आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि पास में अंजुमन शेखजादगान कमेटी की ओर से संचालित डिस्पेंसरी भी इसकी चपेट में आ गई। डिस्पेंसरी में जायरीन को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। आग से दुकान मालिक सहित कमेटी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।
आग के विकराल होते ही त्रिपोलिया गेट पुलिस चौकी का स्टाफ तत्काल बाहर आ गया। इधर सूचना मिलते ही दरगाह थानाप्रभारी दिनेश जीवनानी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने एहतियातन त्रिपोलिया गेट से आवाजाही को बंद कर दिया। ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो।
सूचना पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। गनीमत रही कि सुबह के समय दरगाह क्षेत्र में जायरीन की भीड़ कम थी। जिससे दमकल वाहनों की घटनास्थल तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। थानाप्रभारी दिनेश जीवनानी घटनास्थल पर मौजूद रहकर हालात पर नजर रखी।
जानकारी अनुसार फेन्सी स्टोर और डिस्पेंसरी अंजुमन शेखजादगान के यादगार गेस्ट हाउस का हिस्सा है। गनीमत रही कि आग गेस्ट हाउस तक में नहीं पहुंची। यदि आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा पेश आता।
अंजुमन शेखजादगान सचिव इजहार चिश्ती ने आग के लिए टीपीडीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि विद्युत तारों का गुच्छा लम्बे समय से खतरनाक स्थिति में था, जिसकी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन डिस्पेंसरी व दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है।
