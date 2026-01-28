Rajasthan: फिजिक्स की क्लास में शिक्षक करवाते थे ये काम, स्टूडेंट्स ने बनाया वीडियो तो मचा हड़कंप, बैठानी पड़ी जांच-कमेटी

Ajmer Badliya Engineering College Dance Video Viral: इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या (अजमेर) में पढ़ाने के बजाय विद्यार्थियों से क्लास में डांस कराया जा रहा है। ऐसा पिछले कई दिनों से हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन की नींद उड़ी। आनन-फानन में जांच कमेटी गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी।