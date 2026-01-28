Rajasthan: फिजिक्स की क्लास में शिक्षक करवाते थे ये काम, स्टूडेंट्स ने बनाया वीडियो तो मचा हड़कंप, बैठानी पड़ी जांच-कमेटी

वायरल वीडियो से ली फोटो: पत्रिका
Ajmer Badliya Engineering College Dance Video Viral: इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या (अजमेर) में पढ़ाने के बजाय विद्यार्थियों से क्लास में डांस कराया जा रहा है। ऐसा पिछले कई दिनों से हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन की नींद उड़ी। आनन-फानन में जांच कमेटी गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी।
कॉलेज में फिजिक्स की क्लास में बीते कई दिनों से विद्यार्थियों से राजस्थानी और हिंदी गीतों पर डांस कराया जा रहा है। इससे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। कई दिन तक मामला अंदर ही अंदर चलता रहा। सोमवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इसमें एक विद्यार्थी राजस्थानी गीत पर क्लास में नृत्य करता नजर आया। साथ ही टेबल पर लेपटॉप रखने के अलावा छात्र-छात्राएं बैठे दिख रहे हैं। शिक्षक डांस को ‘कंटीन्यू’ कहते दिख रहे हैं।
लगातार चल रही हरकतों से परेशान होकर कुछ लोगों ने डांस का वीडियो बनाया। इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया।
प्राचार्य डॉ. रेखा मेहरा ने बताया कि फिजिक्स के शिक्षक गुणाराम चौधरी के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। डॉ. वी.सी. जैन के संयोजन में डॉ. जे.के.डीगवाल, दिलीप गहलोत और रविंद्र सिंह को सदस्य और कुलसचिव अतुल वाजपेयी को सदस्य सचिव बनाया गया है।
कॉलेज में क्लास के दौरान डांस कराने का मामला गंभीर है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रो. अखिल रंजन गर्ग, कुलगुरू बीटीयू
