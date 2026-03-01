अजमेर के ‘ईश्वर’ ने दर्द को बनाया ताकत और पीछे मुड़कर नहीं देखा

उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। जब अजमेर में एक और थैलेसीमिया पीडि़त सामने आया, शनै: शनै: और मरीज चिह्नित होते गए तो उन पर उन बच्चों को रक्तदान, परामर्श, इलाज, की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी। वे अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसिमिया पीडित बच्चों की सुविधा के लिए सरकारों तक चिट्ठियां पहुंचवाई। शिशु वार्ड में थैलेसीमिया पीडि़तों के लिए अलग से वार्ड, वयस्क किशोरों के लिए अलग से वार्ड, थैलेसीमिक बच्चों के लिए अलग से रक्त की व्यवस्था में पीछे नहीं रहे।