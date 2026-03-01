संगीत ऐसी भाषा, जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं

अजमेर (Ajmer news). संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे दिल से निकल कर दिल तक पहुंचती है। चाहे कोई भी देश, भाषा या संस्कृति हो संगीत सबको जोड़ने की शक्ति रखता है। जब सुर सही लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा को शांति मिली रही हो। यह कहना है अजमेर के जाने-माने संगीतज्ञ और इलेक्ट्रिक हवाइयन गिटार वाद्यवादक गोप मीरानी का। मीरानी का नाम अजमेर ही नहीं संगीत की दुनिया से जुड़े तमाम कलाकार सम्मान के साथ लेते हैं। मीरानी इलेक्ट्रिक हवाइयन गिटार में पारंगत तो हैं ही, कइयों के प्रेरणा स्त्रोत भी हैं।