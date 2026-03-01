समर्पण बेमिसाल : लाखन सिंह पांच दशक से ‘नाटक’ से बता रहे जिंदगी का सच

उनका मानना है कि समय के साथ नाटकों की प्रकृति में बदलाव आया है। उनके अनुसार पहले लोग नाटक देखने के लिए स्वयं पहुंचते थे, जबकि अब उन्हें निमंत्रण देना पड़ता है। कई स्थानों पर दर्शकों के लिए अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। उनका कहना है कि पहले नाटक कहानी और संदेश प्रधान होते थे, जबकि आज उनमें गायन और नृत्य का प्रभाव अधिक दिखाई देता है और मनोरंजन का पक्ष प्रमुख हो गया है।