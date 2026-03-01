मजबूत हौसले से दिव्यांगता को दी मात, मिसाल बनी नंदिनी

नंदिनी की दायरा सीमित है। छोटा सा कमरा, जिसमें उसकी जिंदगी मां सीमा के इर्द-गिर्द घूमती है। वे न सिर्फ उसकी दिनचर्या में हमसाया बन साथ रहती हैं, बल्कि उसकी प्रतिभा को आकार देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। नंदिनी के हाथ-पैर काम नहीं करते वह मुंह से पेंटिंग व स्केच बनाती है। इस दौरान मां सीमा उसकी मदद कर जीवन में खुशियों के ‘रंग’ भर रही हैं। उन्होंने बताया कि नंदिनी के इलाज के लिए देश के कई बड़े अस्पतालों में दिखाया पर सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। उसके इलाज के लिए वे देश-विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों के संपर्क में हैं।