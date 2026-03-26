अंधेरे को ताकत बना दृष्टिबाधितों के जीवन में फैलाया ‘उजियारा’

संदीप ने दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल और कम्प्यूटर प्रशिक्षण ऑनलाइन शुरू किया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए ऑनलाइन विवाह परिचय सम्मेलन भी शुरू किया। अब तक 6 जोड़ों के विवाह करवा चुके हैं और 600 से अधिक लोगों की आपस में बातचीत करा चुके हैं। समाज के सहयोग से वे दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं, जहां रहने, खाने, इंटरनेट और कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में 20 छात्र-छात्राएं इसका लाभ ले रहे हैं। हर साल वे दृष्टिबाधित सशक्तीकरण सम्मेलन आयोजित करते हैं। ये देश के 9 बड़े शहरों में हो चुके हैं, जिनमें 2000 से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं।