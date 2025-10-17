Banswara Crime News : कॉलेज छात्रा ने शोषण के बाद की खुदकुशी, पर ‘लाल डायरी’ ने खोला आरोपी का राज, कोर्ट ने दी कड़ी सजा

Banswara Crime News : बांसवाड़ा शहर में पांच साल पहले हुए कॉलेज छात्रा के खुदकुशी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा में पीड़िता की ‘लाल डायरी’ में लिखे सुसाइड नोट्स अहम् सबूत बना है। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल कड़ी कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकरण में सदर इलाके के भीलवन निवासी संजय उर्फ संजू पुत्र गटू मकवाना पर आरोप था कि उसने शहर निवासी युवती के साथ प्रेम प्रसंग के बीच शादी का झांसा देकर शोषण किया।