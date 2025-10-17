Rajasthan : दिवाली को लेकर फिर दो तिथि, कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को मनाएगा, जनता असमंजस में

Diwali Update : खुशियों व रोशनी के पर्व दिवाली को लेकर इस बार फिर दो तिथियां सामने आ गई है। कई लोग 20 अक्टूबर को तो कई 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने के मुहूर्त व तर्क दे रहे हैं। ऐसे में जिलेवासियों में भी पर्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। पाली शहर के रेलवे स्टेशन झालरवा व बड़ी ब्रह्मपुरी महालक्ष्मी मंदिर में माता व दिवाली का पूजन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। श्रीमाली ब्राह्मण समाज विकास समिति की ओर से माता का शृंगार करने के लिए सूरत से वस्त्र व आभूषण मंगवाए गए हैं।