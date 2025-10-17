Rajasthan : दिवाली को लेकर फिर दो तिथि, कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को मनाएगा, जनता असमंजस में

फाइल फोटो पत्रिका
Diwali Update : खुशियों व रोशनी के पर्व दिवाली को लेकर इस बार फिर दो तिथियां सामने आ गई है। कई लोग 20 अक्टूबर को तो कई 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने के मुहूर्त व तर्क दे रहे हैं। ऐसे में जिलेवासियों में भी पर्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। पाली शहर के रेलवे स्टेशन झालरवा व बड़ी ब्रह्मपुरी महालक्ष्मी मंदिर में माता व दिवाली का पूजन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। श्रीमाली ब्राह्मण समाज विकास समिति की ओर से माता का शृंगार करने के लिए सूरत से वस्त्र व आभूषण मंगवाए गए हैं।
उपाध्यक्ष रविशंकर दवे ने बताया कि शाम 7 बजे झालरवा महालक्ष्मी मंदिर में पूजन व 7.30 बजे महाआरती की जाएगी। इसी तरह ब्रह्मपुरी महालक्ष्मी का पूजन रात 8.30 बजे व महाआरती रात 9 बजे की जाएगी। इसके बाद अमावस्या तिथि काल 21 अक्टूबर शाम 5.55 बजे तक मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुले रहेंगे।
हिन्दू महोत्सव समिति के संस्थापक सदस्य कमल किशोर गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 21 अक्टूबर में दीपावली मनाने का निर्णय किया। उसमें गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को करना तय किया।
बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी, महेंद्र बोहरा, ललित प्रीतमानी, हीरालाल व्यास, बाबूलाल नागला, अग्रवाल समाज अध्यक्ष सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे।
