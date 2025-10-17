Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rajasthan : दिवाली को लेकर फिर दो तिथि, कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को मनाएगा, जनता असमंजस में

Diwali Update : दिवाली को लेकर फिर दो तिथि। कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को मनाएगा। जनता असमंजस में।

less than 1 minute read

पाली

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2025

Diwali celebrated on two dates with some 20 October others 21 October public confused

फाइल फोटो पत्रिका

Diwali Update : खुशियों व रोशनी के पर्व दिवाली को लेकर इस बार फिर दो तिथियां सामने आ गई है। कई लोग 20 अक्टूबर को तो कई 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने के मुहूर्त व तर्क दे रहे हैं। ऐसे में जिलेवासियों में भी पर्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। पाली शहर के रेलवे स्टेशन झालरवा व बड़ी ब्रह्मपुरी महालक्ष्मी मंदिर में माता व दिवाली का पूजन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। श्रीमाली ब्राह्मण समाज विकास समिति की ओर से माता का शृंगार करने के लिए सूरत से वस्त्र व आभूषण मंगवाए गए हैं।

शाम 7 बजे झालरवा महालक्ष्मी मंदिर में पूजन - रविशंकर दवे

उपाध्यक्ष रविशंकर दवे ने बताया कि शाम 7 बजे झालरवा महालक्ष्मी मंदिर में पूजन व 7.30 बजे महाआरती की जाएगी। इसी तरह ब्रह्मपुरी महालक्ष्मी का पूजन रात 8.30 बजे व महाआरती रात 9 बजे की जाएगी। इसके बाद अमावस्या तिथि काल 21 अक्टूबर शाम 5.55 बजे तक मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुले रहेंगे।

हिन्दू महोत्सव समिति ने 21 अक्टूबर तारीख की तय

हिन्दू महोत्सव समिति के संस्थापक सदस्य कमल किशोर गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 21 अक्टूबर में दीपावली मनाने का निर्णय किया। उसमें गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को करना तय किया।

विहिप के कई दिग्गज थे मौजूद

बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी, महेंद्र बोहरा, ललित प्रीतमानी, हीरालाल व्यास, बाबूलाल नागला, अग्रवाल समाज अध्यक्ष सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Railway Gift : दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, वाया जयपुर तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
जयपुर
Railways Big Gift Diwali three pairs new special trains via Jaipur Announces

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan : दिवाली को लेकर फिर दो तिथि, कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को मनाएगा, जनता असमंजस में

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मकान मालकिन से किराएदार ने किया बलात्कार, नशीला पदार्थ पिलाकर अगुवा कर ले गया

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पाली

पत्नी की मौत के बाद शव से लिपटकर रोता रहा पति… समय पर नहीं आई एंबुलेंस, ऑटो से लेकर पहुंचा था अस्पताल

Pali accident death
पाली

पाली और रोहट के 9 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे ‘आदर्श’, बच्चों और महिलाओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

Anganwadi centres
पाली

पाली में सनसनीखेज वारदात : सो रहे पति-पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर हमला, दोनों गंभीर रूप से झुलसे

Husband and wife attacked in Pali
पाली

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, मदन राठौड़ हेलीकॉप्टर से जयपुर ले गए

Madan Rathod wife health
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.