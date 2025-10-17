Railway Gift : दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, वाया जयपुर तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

Railway Big Gift Diwali : दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा। फेस्टिवल सीजन में रेल यात्रा आसान। जयपुर होकर दौड़ेंगी नई स्पेशल ट्रेनें। त्योहार के मद्देनजर ट्रेनों में भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि ये ट्रेनें सभी वाया जयपुर होकर चलेंगी।