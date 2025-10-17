Railway Gift : दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, वाया जयपुर तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

फाइल फोटो पत्रिका
Railway Big Gift Diwali : दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा। फेस्टिवल सीजन में रेल यात्रा आसान। जयपुर होकर दौड़ेंगी नई स्पेशल ट्रेनें। त्योहार के मद्देनजर ट्रेनों में भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि ये ट्रेनें सभी वाया जयपुर होकर चलेंगी।
उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय स्पेशल ट्रेन 18 और 26 अक्टूबर को उदयपुर सिटी से दो ट्रिप के लिए चलेगी। वहीं, दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन 19 और 27 अक्टूबर को दिल्ली सराय से दो ट्रिप के लिए रवाना होगी।
इसी प्रकार, हिसार-सोगरिया (कोटा) स्पेशल ट्रेन 18 और 26 अक्टूबर को हिसार से दो ट्रिप के लिए चलेगी, जबकि सोगरिया (कोटा)-हिसार स्पेशल ट्रेन 19 और 27 अक्टूबर को सोगरिया से दो ट्रिप के लिए संचालित होगी।
इसके अलावा, मैसूर-जयपुर स्पेशल ट्रेन 18 और 25 अक्टूबर को मैसूर से दो ट्रिप के लिए चलेगी, और जयपुर-मैसूर स्पेशल ट्रेन 21 और 28 अक्टूबर को जयपुर से दो ट्रिप के लिए रवाना होगी।
