रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी कार्य के कारण 22 और 23 नवंबर को दिल्ली-सातरोड-दिल्ली, दौराई टनकपुर एक्सप्रेस, साबरमती योगनगरी ऋषिकेश, बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस, प्रयागराज-भिवानी एक्सप्रेस, वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस समेत करीब एक दर्जन ट्रेनों का संचालन रद्द, आंशिक रूप से रद्द या पुनर्निर्धारित किया गया था। अब इन सभी ट्रेनों के संचालन को पुन: बहाल कर दिया गया है और वे पूर्ववत चलेंगी।