Railway : उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल स्थित दिल्ली शाहदरा-साहिबाबाद रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते अगले महीने प्रस्तावित ट्रैफिक लॉक को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद करीब एक दर्जन ट्रेनें पूर्व की भांति निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी कार्य के कारण 22 और 23 नवंबर को दिल्ली-सातरोड-दिल्ली, दौराई टनकपुर एक्सप्रेस, साबरमती योगनगरी ऋषिकेश, बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस, प्रयागराज-भिवानी एक्सप्रेस, वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस समेत करीब एक दर्जन ट्रेनों का संचालन रद्द, आंशिक रूप से रद्द या पुनर्निर्धारित किया गया था। अब इन सभी ट्रेनों के संचालन को पुन: बहाल कर दिया गया है और वे पूर्ववत चलेंगी।
रेलवे ने दिवाली व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चार जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोच जोड़े हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बीकानेर-कोलकाता-बीकानेर ट्रेन, बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर ट्रेन, बीकानेर-मिरज-बीकानेर ट्रेन व बीकानेर-अमृतसर-बीकानेर ट्रेन में गुरुवार से इस महीने के अंत तक अलग-अलग समयावधि में एक-एक थर्ड एसी व स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे।
