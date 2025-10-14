रेलवे का दिवाली तोहफा, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन कल से, हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के ट्रिप बढ़ाए

जोधपुर. रेलवे ने त्योहार पर ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए हुबली-भगत की कोठी फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में पांच ट्रिप की बढ़ोतरी की है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 07359/60 हुबली-भगत की कोठी फेस्टिवल वीकली स्पेशल की संचालन अवधि में हुबली से 2,9,16,23 व 30 नवंबर तक (5 ट्रिप) और भगत की कोठी (जोधपुर) से 4,11,18,25 नवंबर और 2 दिसंबर तक (5 ट्रिप) का विस्तार किया जा रहा है। इस अवधि में ट्रेन हुबली से प्रत्येक रविवार और भगत की कोठी से मंगलवार को रवाना होगी।