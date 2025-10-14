रेलवे का दिवाली तोहफा, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन कल से, हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के ट्रिप बढ़ाए

फाइल फोटो पत्रिका
Railways Diwali Gift : रेलवे का दिवाली तोहफा। त्योहारों पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे प्रशासन जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन करेगा। वहीं यात्रियों को राहत मिले इसके लिए हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के 5 ट्रिप बढ़ाए हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09725, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 15 से 29 अक्टूबर तक (03 ट्रिप) जयपुर से प्रत्येक बुधवार को 16.05 बजे रवाना अगले दिन 12 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09726, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 16 से 30 अक्टूबर तक (03 ट्रिप) बान्द्रा टर्मिनस से प्रत्येक गुरुवार को 14.40 बजे रवाना होकर अगले दिन 10.50 बजे जयपुर पहुंचेगी।
रेलसेवा मार्ग में किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, पालघर व बोरीवली स्टेशन पर ठहराव करेगी। ट्रेन में 1 सेकंडएसी, 9 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनोमी, 4 द्वितीय शयनयान, 2 द्वितीय साधारण श्रेणी एवं 2 पावरकार सहित 20 कोच होंगे।
जोधपुर. रेलवे ने त्योहार पर ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए हुबली-भगत की कोठी फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में पांच ट्रिप की बढ़ोतरी की है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 07359/60 हुबली-भगत की कोठी फेस्टिवल वीकली स्पेशल की संचालन अवधि में हुबली से 2,9,16,23 व 30 नवंबर तक (5 ट्रिप) और भगत की कोठी (जोधपुर) से 4,11,18,25 नवंबर और 2 दिसंबर तक (5 ट्रिप) का विस्तार किया जा रहा है। इस अवधि में ट्रेन हुबली से प्रत्येक रविवार और भगत की कोठी से मंगलवार को रवाना होगी।
