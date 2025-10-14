Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

रेलवे का दिवाली तोहफा, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन कल से, हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के ट्रिप बढ़ाए

Railways Diwali Gift : रेलवे का दिवाली तोहफा। रेलवे प्रशासन जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का कल से संचालन करेगा। वहीं यात्रियों को राहत मिले इसके लिए हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के 5 ट्रिप बढ़ाए हैं।

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 14, 2025

Railways Diwali Gift Jaipur Bandra Terminus Special Train from tomorrow Hubli Bhagat Ki Kothi train trips extended

फाइल फोटो पत्रिका

Railways Diwali Gift : रेलवे का दिवाली तोहफा। त्योहारों पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे प्रशासन जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन करेगा। वहीं यात्रियों को राहत मिले इसके लिए हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के 5 ट्रिप बढ़ाए हैं।

जयपुर से प्रत्येक बुधवार 16.05 बजे होगी रवाना

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09725, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 15 से 29 अक्टूबर तक (03 ट्रिप) जयपुर से प्रत्येक बुधवार को 16.05 बजे रवाना अगले दिन 12 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

प्रत्येक गुरुवार 14.40 बजे होगी रवाना

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09726, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 16 से 30 अक्टूबर तक (03 ट्रिप) बान्द्रा टर्मिनस से प्रत्येक गुरुवार को 14.40 बजे रवाना होकर अगले दिन 10.50 बजे जयपुर पहुंचेगी।

जानें इस ट्रेन का शेड्यूल

रेलसेवा मार्ग में किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, पालघर व बोरीवली स्टेशन पर ठहराव करेगी। ट्रेन में 1 सेकंडएसी, 9 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनोमी, 4 द्वितीय शयनयान, 2 द्वितीय साधारण श्रेणी एवं 2 पावरकार सहित 20 कोच होंगे।

यात्रियों को राहत, हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के 5 ट्रिप बढ़ाए

जोधपुर. रेलवे ने त्योहार पर ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए हुबली-भगत की कोठी फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में पांच ट्रिप की बढ़ोतरी की है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 07359/60 हुबली-भगत की कोठी फेस्टिवल वीकली स्पेशल की संचालन अवधि में हुबली से 2,9,16,23 व 30 नवंबर तक (5 ट्रिप) और भगत की कोठी (जोधपुर) से 4,11,18,25 नवंबर और 2 दिसंबर तक (5 ट्रिप) का विस्तार किया जा रहा है। इस अवधि में ट्रेन हुबली से प्रत्येक रविवार और भगत की कोठी से मंगलवार को रवाना होगी।

Published on:

14 Oct 2025 12:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेलवे का दिवाली तोहफा, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन कल से, हुबली-भगत की कोठी ट्रेन के ट्रिप बढ़ाए

