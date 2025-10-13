Patrika LogoSwitch to English

रेलवे की बड़ी खबर, योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें होंगी प्रभावित, कल बदले रूट से चलेगी अमृतसर-अजमेर ट्रेन

Rajasthan : रेलवे की बड़ी खबर। योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं रेलवे ने दो जोड़ी ट्रेनों की निम्बाहेड़ा स्टेशन पर ठहराव की अवधि में विस्तार किया है। साथ ही कल बदले रूट से चलेगी अमृतसर-अजमेर ट्रेन।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 13, 2025

Rajasthan : रेलवे की बड़ी खबर।उत्तर रेलवे के दिल्ली शाहदरा-साहिबाबाद ट्रैक के मध्य तकनीकी कार्य के कारण 22 नवंबर से दो दिन ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इससे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की 10 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 22 नवंबर को दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस, साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश, लालगढ़-डिब्रूगढ़, बाड़मेर-हावड़ा, काठगोदाम-जैसलमेर, प्रयागराज-भिवानी, वाराणसी-साबरमती, कामाख्या-जोधपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग दिल्ली कैंट-नई दिल्ली-तिलकब्रिज-साहिबाबाद होकर संचालित होगी। यह ट्रेन दिल्ली व दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी।

इनके अलावा 22 नवंबर को जम्मूतवी-बाड़मेर ट्रेन जम्मूतवी स्टेशन से तय समय से 1 घंटे की देरी रवाना होगी। बरेली-भुज ट्रेन 23 नवंबर को बरेली से रवाना होने के बाद साहिबाबाद स्टेशन पर 10 मिनट रेगुलेट रहेगी।

निम्बाहेडा स्टेशन पर ठहराव अवधि बढ़ाई

रेलवे ने दो जोड़ी ट्रेनों की निम्बाहेड़ा स्टेशन पर ठहराव की अवधि में विस्तार किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हैदराबाद-जयपुर ट्रेन व हैदराबाद-हिसार ट्रेन की निम्बाहेड़ा स्टेशन पर ठहराव की अवधि में आगामी आदेशों तक विस्तार कर दिया है। दोनों ट्रेनें आवाजाही के दौरान 2-2 मिनट का ठहराव करेंगी।

कल बदले रूट से चलेगी अमृतसर-अजमेर ट्रेन

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के सनेहवाल-अमृतसर रेलखण्ड पर तकनीकी कार्य के चलते मंगलवार को अमृतसर- अजमेर ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अजमेर-अमृतसर ट्रेन 14 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग जलंधर सिटी, कपूरथलां, लोहिंया खास, फिरोजपुर होकर संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेन फगवाडा, लुधियाना, जगराओं, मोगा व तलवंडी स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी।

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई अच्छी खबर, फ्री बिजली पर डिस्कॉम्स का आया नया फॉर्मूला
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers Good News Diwali Discoms announce new formula for free electricity

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेलवे की बड़ी खबर, योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें होंगी प्रभावित, कल बदले रूट से चलेगी अमृतसर-अजमेर ट्रेन

Jaipur SMS Hospital: डेढ़ साल में 16 बार लगी आग, हर बार सिस्टम रहा मौन, सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

SMS Hospital fire accident
जयपुर

जयपुर में सीजनल व्यापारी शहरी अर्थव्यवस्था की धुरी,पूरे साल में करते 2000 करोड़ का कारोबार

जयपुर

Rajasthan Cricket Association : डीडी कुमावत के खिलाफ बगावत, कमेटी के चार अन्य सदस्य लामबंद

Rajasthan Cricket Association DD Kumawat Rebellion 4 other committee members mobilized
जयपुर

राजस्थान में 600 करोड़ की दवाइयां हर साल मिल रही अमानक या नकली, बाजार में जाने के बाद चल रहा पता

fake medicine in Rajasthan
जयपुर

दृष्टिबाधित कलाकारों के पास सरस्वती की ताकत, ईश्वर के नजदीक बैठने की शक्तिः कोठारी

जयपुर
