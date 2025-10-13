रेलवे की बड़ी खबर, योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें होंगी प्रभावित, कल बदले रूट से चलेगी अमृतसर-अजमेर ट्रेन

Rajasthan : रेलवे की बड़ी खबर।उत्तर रेलवे के दिल्ली शाहदरा-साहिबाबाद ट्रैक के मध्य तकनीकी कार्य के कारण 22 नवंबर से दो दिन ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इससे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की 10 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 22 नवंबर को दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस, साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश, लालगढ़-डिब्रूगढ़, बाड़मेर-हावड़ा, काठगोदाम-जैसलमेर, प्रयागराज-भिवानी, वाराणसी-साबरमती, कामाख्या-जोधपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग दिल्ली कैंट-नई दिल्ली-तिलकब्रिज-साहिबाबाद होकर संचालित होगी। यह ट्रेन दिल्ली व दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी।