बदलाव कैलेंडर में नहीं जीवन में होना चाहिए: नशा, दिखावा छोड़कर आत्मचिंतन से करें नववर्ष की शुरुआत

नया साल आते ही समय जैसे अचानक तेज हो जाता है। कैलेंडर का एक पन्ना पलटता है और शहरों से लेकर कस्बों तक एक साझा उत्तेजना फैल जाती है। घड़ियां बारह बजने की प्रतीक्षा करने लगती हैं, मोबाइल स्क्रीन में उलटी गिनती दिखाने लगती हैं और मनुष्य अपने भीतर एक ऐसी प्रसन्नता खोजने लगता है जो अक्सर उसके पास होती ही नहीं है। नया साल अब केवल तिथि नहीं रह गया, वह एक उपभोग–अनुष्ठान बन चुका है-जिसमें जश्न, स्थान, संगीत, शराब और जोखिम एक साथ गुंथे हुए हैं। आज का नया साल मुख्यतः जगह-आधारित उत्सव है। होटल, रिसॉर्ट, क्लब, बार, फार्महाउस - ये सब नए साल के आधुनिक विशिष्ट स्थल बन गए हैं। यहां जाना केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए भी है कि व्यक्ति “कहां” जश्न मना रहा है। स्थान अब अनुभव से बड़ा हो गया है। किसी पांच सितारा होटल की लॉबी में खड़े होकर खिंचाई गई तस्वीर, भीतर के आनंद से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। जश्न का मूल्य इस बात से तय होता है कि वह कितना महंगा, कितना एक्सक्लूसिव और कितना दुर्लभ दिखता है।