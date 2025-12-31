चार दिन, सात पारियां और 9.54 लाख अभ्यर्थी

इस भर्ती में कुल 7759 पद भरे जाएंगे। लेवल वन में 5636 पद और लेवल टू में 2123 पद होंगे। इतनी बड़ी संख्या में पद होने के बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना अधिक है, जिससे प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी रहने वाली है। परीक्षा आयोजन के लिए जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जिलों को चुना गया है। इन जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज की गई है। इस तरह चार दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा न केवल लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों से जुड़ी है, बल्कि प्रशासन के लिए भी समयबद्ध और सुचारु संचालन की बड़ी चुनौती मानी जा रही है।