चार दिन, सात पारियां और 9.54 लाख अभ्यर्थी

अध्यापक भर्ती-2025
जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती-2025 परीक्षा प्रदेश के लिए एक बड़ी प्रशासनिक कवायद साबित होने जा रही है। 17 से 20 जनवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में करीब 9.54 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। बोर्ड ने परीक्षा के लिए प्रदेश के 14 जिलों में केंद्र तय किए हैं, जहां चार दिन में कुल 7 पारियों में परीक्षा संपन्न होगी।
बोर्ड से जारी कार्यक्रम के अनुसार हर दिन दो पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। केवल 17 जनवरी को परीक्षा एक ही पारी में होगी।
7759 पदों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा
इस भर्ती में कुल 7759 पद भरे जाएंगे। लेवल वन में 5636 पद और लेवल टू में 2123 पद होंगे। इतनी बड़ी संख्या में पद होने के बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना अधिक है, जिससे प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी रहने वाली है। परीक्षा आयोजन के लिए जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जिलों को चुना गया है। इन जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज की गई है। इस तरह चार दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा न केवल लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों से जुड़ी है, बल्कि प्रशासन के लिए भी समयबद्ध और सुचारु संचालन की बड़ी चुनौती मानी जा रही है।
विषयवार परीक्षा का शेड्यूल
17 जनवरी:
लेवल वन सामान्य शिक्षा (एक पारी)
18 जनवरी:
पहली पारी – विज्ञान-गणित
दूसरी पारी – सामाजिक विज्ञान
19 जनवरी:
पहली पारी – अंग्रेजी
दूसरी पारी – हिंदी
20 जनवरी:
पहली पारी – संस्कृत शिक्षा (लेवल वन)
दूसरी पारी – संस्कृत (लेवल टू)
