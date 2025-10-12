Railways : रेलवे का तोहफा, दिव्यांगों को मिलेगी किराए में 75 फीसदी तक विशेष छूट, ऑनलाइन भी बनवा सकेंगे रियायती कार्ड

दिव्यांग सेल प्रभारी जयराम मीणा ने बताया कि रियायती प्रमाण पत्र के प्रारूप में बदलाव किया गया है। दृष्टिहीन यात्रियों के लिए अलग प्रारूप बनाया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से दृष्टिहीन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों को 25 से 75 फीसदी तक किराए में विशेष छूट प्रदान की जाती है। पूर्व में इन चारों श्रेणियों के लिए एक ही प्रारूप (फॉर्म) का उपयोग किया जाता था, परंतु अब रेलवे ने दृष्टिहीन यात्रियों के लिए अलग प्रारूप (एनेसचर-1) तथा अन्य श्रेणियों के लिए अलग प्रारूप (एनेसचर-2) जारी किया है। विशेष रूप से दृष्टिहीनता की 90 फीसदी या उससे अधिक स्तर पर भी रियायत का प्रावधान किया गया है, जो दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है।